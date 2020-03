Erdogans TV liefert Migranten Routen bis Köln

Für etwas Überraschung sorgte nun ein Posting des türkischen Staatsssenders TRT auf Socialmedia-Kanälen: Eine Grafik zeigt alle Routen der Migranten von Edirne über Österreich bis Köln und Paris . . .

Unter der Überschrift "Die meisten irregulären Grenzüberschreitungen erfolgen über diese Routen" stellten die Journalisten des Staatssenders TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) just am Beginn der teils gewalttätigen Versuche Tausenden Migranten, die EU-Außengrenze im Osten Griechenlands bei Edirne zu überwinden.

© APA/AFP/BULENT KILIC

Eine Route davon führt über Ungarn nach Österreich, von dort weiter in das Herz Deutschlands und nach Paris. Für die zweite gezeigte Route kam auch prompt viel Kritik an den Grafikern des TRT: Sie führt nämlich an die greichische Westküste - und von dort nach Süditalien, über das Meer. "Wie sollen die Migranten diese Distanz überwinden?", fragten Twitter-User. Von Süditalien sollten die Menschen dann ebenfalls bis Paris oder Richtung Österreich weiterziehen.