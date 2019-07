Geografie-Hoppala: Strache stichelt gegen Rendi

Der Wahlkampf für die Nationalratswahl am 29. September läuft langsam aber sich an. Dabei spielen natürlich auch die sozialen Medien eine wichtige Rolle. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner tourt dazu nicht nur durch die Bundesländer, sondern postet auf Facebook auch Fotos von besonders schönen Plätzen.

Geografie-Hoppala

Einer davon ist der Piburger See. „Weil mir unser wunderschönes Kärnten am Herzen liegt!“ schrieb Rendi dazu in ihrem Posting. Dabei unterlief dem SPÖ-Team aber ein peinlicher Fehler. Der Piburger See liegt nämlich nicht in Kärnten sondern in Tirol.

Ex-FPÖ-Chef Strache griff diese Geografie-Panne nun auf, um gegen Rendi-Wagner auszuteilen. “Am Bild der wunderschöne Piburger See in Tirol. Für Rendi-Wagner und die SPÖ ist das halt Kärnten. Schreibtischpolitikern ohne Kontakt zur Bevölkerung und Heimat kann so etwas schon einmal passieren“, so der Ex-FPÖ-Chef.