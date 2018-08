Grüner Putsch gegen Vassilakou

Bei den Wiener Grünen kündigt sich ein Politerdbeben an, das nicht nur die Stadtregierung erschüttern, sondern vermutlich gleich auch die rot-grüne Koalition zerstören wird. Die SPÖ richtet sich bereits auf ein Ende der Koalition noch vor Weihnachten ein und bereitet eine Neuwahl im März 2019 vor.

Vorwahl der Grünen. Grund ist die „Vorwahl“, die die Grünen bereits jetzt für ihren nächsten Spitzenkandidaten durchführen, obwohl die Wienwahl erst für Herbst 2020 vorgesehen ist.

Bis 4. September müssen sich alle Grünen, die bei der nächsten Wahl als Spitzenkan­didaten antreten wollen, melden. Dann werden sie sechs Wochen (!) lang parteiinternen Wahlkampf führen. Anfang November dürfen dann alle Wiener, die nicht in anderen Parteien Mitglied sind und die sich auf spitzenwahl.wien ­registrieren, die neue grüne Nummer 1 wählen.

Ellensohn, der Fundi. David Ellensohn (55), Wiener Ex­trem-Fundi und derzeitiger grüner Klubchef, hat bereits seine Kandidatur für die Nummer 1 bei der Wahl angesagt.

Ablöse von Vassilakou. Mehr noch: Im Interview bei Fellner! Live auf oe24.TV holte Ellensohn zur Totalattacke gegen seine Intimfeindin, die grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, aus. Vassilakou werde „mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht mehr kandidieren“, verriet Ellensohn am Freitagabend in Fellner! Live, „die Mary hat genug von der Politik“. Um dann brutal nachzulegen: Wenn Vassilakou nicht mehr kandidiert und er die Vorwahl gewinnt, dann sei es „fast zwingend“, dass Vassilakou „schon im November“ (!) auch von ihren Posten als Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin abtritt und er die beiden Jobs übernimmt: „Es kann nicht zwei Nummer 1 geben!“

Neuwahl. Für die SPÖ wäre Ellensohn als Vizebürgermeister „ein absolutes No-Go“. Der „Vassilakou-Killer“ hat seit Monaten alle roten Projekte blockiert und sich als Regierungsklubchef (!) zum großen Enthüller beim Krankenhaus Nord und bei Ludwigs Wohnbauprojekten gemacht.

Wenn Vassilakou von den Grünen im November weggeputscht und zum Rücktritt gezwungen würde, wäre die rot-grüne Koalition rasch beendet. Und Wien wählt im März 2019.

Ellensohn: "Gehe davon aus, dass Vassilakou nicht antritt"

oe24.TV: Warum sagen Sie als Klubobmann eine Spitzenkandidatur gegen Ihre eigene Vizebürgermeisterin an, von der man angenommen hätte, dass sie noch einmal antritt?

David Ellensohn: Maria Vassilakou hat ja noch nicht gesagt, dass sie kandidiert.

oe24.TV: Dass die Grünen ein Intrigantenstadl sind, ist bekannt, aber das ist natürlich ein neuer Höhepunkt …

Ellensohn: Noch kandidiert niemand gegen die Mary. Der Peter Kraus war jahrelang ihr stellvertretender Büroleiter. Also ich gehe davon aus, dass die Maria Vassilakou, die lange für Wien gearbeitet hat und diese wichtige Position innehatte, nicht kandidiert.

oe24.TV: Warum? Vassilakou ist ja jünger als Sie …



Ellensohn: Es ist ein harter Job, und sie ist länger in der Politik als ich. Die me­diale Berichterstattung ist nicht jeden Tag freundlich – weder für die Mary noch für die Grünen insgesamt.



oe24.TV: Sie treten auch an, wenn Vassilakou antritt?



Ellensohn: Richtig, ja.



oe24.TV: Wenn Sie die Wahl gewinnen sollten, wollen Sie gleich Vassilakous Stadtratsposten übernehmen?



Ellensohn: Das gilt aber nicht nur für mich. Ich bin der Meinung, wer uns in die nächste Wahl führt, soll sofort die wichtigste Funktion, die wir haben, innehaben.



oe24.TV: Sie meinen, Vassilakou sollte zurücktreten?



Ellensohn: Ich kann ja nicht eine Nummer 1 A und eine Nummer 1 B haben.

Ludwig: "Grüne sollen unsere Loyalität nicht ausreizen"

Michael Ludwig über rote Linien für Rot-Grün, SPÖ-Programm­debatten und Regierung.



ÖSTERREICH: Bei Ihrem Koalitionspartner ist jetzt ein Match um den Vorsitz in Wien ausgebrochen. Ein Kandidat attackiert die SPÖ Wien bereits heftig. Wie bewerten Sie die Herren?



Michael Ludwig: Ich mische mich nicht in Personaldiskussionen anderer Parteien ein. Wir wollen mit den Grünen gemeinsam unser Koalitionsübereinkommen abarbeiten und werden dazu auch eine Regierungsklausur machen. Aber, was ich auch klar artikuliere: Es wird nicht gehen, Oppositionspolitik in der Regierung zu betreiben.



ÖSTERREICH: Das heißt, eine offene Auseinandersetzung in der Koalition werden Sie nicht tolerieren? Ellensohn kündigt das aber de facto schon an …



Ludwig: Ich will sicher nicht, dass die rot-grüne Stadtregierung zum Hort der Auseinandersetzung oder des Streits wird. Wir sollten an einem Strang ziehen. Das erwarte ich mir vom Koalitionspartner, unabhängig davon, wer sich durchsetzt.



ÖSTERREICH: Und falls nicht? Gibt es rote Linien?



Ludwig: Ich hoffe und gehe auch davon aus, dass sich alle daran halten werden. Wir wollen unser gemeinsames Re­gierungsübereinkommen abarbeiten. Aber falls Opposition innerhalb der Regierung betrieben wird, wird es Konsequenzen geben. Man sollte die Koalitionsloyalität der Sozialdemokratie nicht ausreizen.



ÖSTERREICH: In der Bundes-SPÖ gab es auch Debatten: Kern will einen Klimapolitik-Schwerpunkt, Doskozil warnte vor einer grün-linken Fundi-Politik. Wo stehen Sie da?



Ludwig: Ich habe mich in diese Diskussionen nicht eingebracht, weil ich es nicht für problematisch ansehe, inhaltliche Diskussionen zu führen. Kern hat sich zu Wort gemeldet, und Doskozil hat sich zu Wort gemeldet. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, und ich bin überrascht, mit welcher Härte das zu innerparteilichen Diskussionen führte.



ÖSTERREICH: Wie meinen Sie das?



Ludwig: Doskozil und Kaiser wurden beauftragt, sich für das Parteiprogramm um Zuwanderungspolitik zu kümmern. Dass ihm das Thema wichtig ist, liegt auf der Hand. Was ich nicht verstehe, ist, wieso er innerparteilich so scharf attackiert wurde. Das könnte andere abschrecken, sich inhaltlich zu äußern. Dabei ist eine lebendige kontroversielle Debatte vor einem neuen Parteiprogramm ja etwas Gutes.



ÖSTERREICH: Gibt es eine Personaldebatte um Kern?



Ludwig: Ich sehe keine Personaldiskussion, die am Parteitag ausgetragen wird. Und so war Doskozils Äußerung auch nicht gemeint.



ÖSTERREICH: Was halten Sie von der neuen Kindergarten­regelung mit der Regierung?



Ludwig: Ich habe das ja zuerst aus Medien erfahren, und wir müssen es erst genau prüfen. Gut ist, dass die Länder geschlossen aufgetreten sind, um Kürzungen zu verhindern. Dass die Regierung die geplanten Kürzungen zurückgenommen hat, ist auf diese Kritik der Länder zurückzuführen. Mir ist nicht klar, was daran ein Erfolg der Regierung sein soll. Schwarz-Blau wollte Geld für Kinderbetreuung kürzen und gleichzeitig den 12-Stunden-Tag einführen. Da bräuchte man mehr für Kinderbetreuung.