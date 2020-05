Justizministerin Zadic entmachtet Sektionschef Pilnacek

Nach mehreren Vorwürfen gegen den Sektionschef Christian Pilnacek geht Justizministerin Alma Zadic in die Offensive: Sie teilt dessen Strafrechts-Sektion und entmachtet damit Pilnacek.

Bisher hat der einflussreiche Leiter der Sektion IV (Strafrecht) im Justizministerium alle Angriffe gegen seine Person abgewettert, jetzt kommt offenbar der erste Rückschlag für Christian Pilnacek (57): Justizministerin Alma Zadic (Grüne) will eine Aufteilung seiner Sektion in zwei Abteilungen, das wurde gegenüber oe24 bereits bestätigt. Bei einer Neuausschreibung der Leitung dieser neuen Sektionen können sich Pilnacek wieder bewerben. Nähere Details will Zadic ab 17.30 Uhr in einem Pressestatement geben - oe24.TV und oe24.at werden LIVE berichten.