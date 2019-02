Kurz trifft im Februar Trump in Washington

Es ist die diplomatische Sensation des Jahres: Kanzler Sebastian Kurz wird noch im Februar zu US-Präsident Donald Trump nach Washington reisen. Das Bundeskanzleramt bestätigte gegenüber ÖSTERREICH entsprechende Pläne.

ÖSTERREICH-Story bestätigt

ÖSTERREICH hatte bereits Anfang Jänner berichtet, dass der Kanzler in der Planung eines solchen Treffens steckt. Zum ersten Mal seit 18 Jahren wird ein österreichischer Bundeskanzler vom US-Präsidenten empfangen. Die Kleine Zeitung hatte die ÖSTERREICH-Story am Dienstag ebenfalls aufgegriffen und über ein Treffen noch im Februar berichtet.

Treffen in Washington Ende Februar

Laut ÖSTERREICH-Informationen soll das Treffen in den letzten zwei Februar-Wochen stattfinden. Mitte Februar reist Kurz nach Japan, danach könnte es weiter in die USA gehen. Das Treffen soll auf Vermittlung des US-Botschafters in Berlin, Richard Grenell, zustande gekommen sein.

Kurz-Anerkennung Guaidós steht in Verbindung mit Trump-Besuch

In EU-Kreisen bringe man die rasche Anerkennung des Oppositionellen Juan Guaidó als Venezuelas Interimspräsidenten durch den Bundeskanzler mit dem Trump-Besuch in Verbindung.



"Das #Maduro Regime hat sich bis jetzt geweigert, freien und fairen Präsidentschaftswahlen zuzustimmen", hatte Kurz am Montag getwittert. "Daher betrachten wir von nun an Präsident @jguaido als legitimen Übergangspräsidenten in Einklang mit der venezolanischen Verfassung."



Aus dem Bundeskanzleramt heißt es zur Anerkennung von Guido, der laut Experten hinsichtlich eines gewaltfreien Übergangs zur Demokratie nicht unumstritten ist, die EU und Österreich würden die Nationalversammlung als demokratisch legitimiert anerkennen, im Gegensatz zur Präsidentschaftswahl. Es gebe einen Aufruf zur Gewaltfreiheit und freien und fairen Präsidentschaftswahlen.



Der oppositionelle Parlamentspräsident Guaidó hatte sich vor zwei Wochen selbst zum Staatsoberhaupt ernannt und damit den amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro herausgefordert. Maduro ließ ein Ultimatum von acht EU-Mitgliedsländern verstreichen, die ihn aufgefordert hatten, bis zum Wochenende eine faire und freie Neuwahl des Präsidenten anzusetzen, ansonsten würden die EU-Staaten seinen Gegenspieler Guaidó als Interimspräsidenten anerkennen.

Erster Kanzler-Besuch seit Wolfgang Schüssel

Kurz wäre seit längerem wieder der erste österreichische Kanzler, der im Weißen Haus zu Gast ist. Österreichische Bundeskanzler besuchten die USA, Signatarmacht des Staatsvertrags, früher regelmäßig. So weilte Bundeskanzler Julius Raab 1958 in den USA, Alfons Gorbach 1962, Josef Klaus 1968 und Bruno Kreisky 1974 und 1983. Franz Vranitzky reiste auf dem Höhepunkt der Diskussion um die Kriegsvergangenheit des damaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim im Mai 1987 nach Washington. Vranitzky war dann mehrfach bei Bush sen. und 1994 bei Clinton. Bundeskanzler Wolfgang Schüssel war nach den Anschlägen des 11. September 2001 und zuletzt im Dezember 2005 im Vorfeld der damaligen österreichischen EU-Ratspräsidentschaft bei Bush jun. im Weißen Haus.