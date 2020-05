Ludwig zu Kurz: ''Kanzler soll in Regierung Ordnung schaffen''

Der Wiener Bürgermeister zeigte sich am Dienstag verärgert über die "selbst ernannte Flex des Bundeskanzlers".

Nach dem neuerlichen Beschuss der Bundeshauptstadt durch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) im Zusammenhang mit Corona-Fallzahlen und den Umgang damit hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag einen Ordnungsruf von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eingefordert. "Deshalb fordere ich den Bundeskanzler auf, für Ordnung in seiner Bundesregierung zu sorgen. Wir wollen nicht besser behandelt werden als andere Bundesländer, aber auch nicht schlechter." Möglicherweise gehe es dem Bund ja darum, mit der Stadt Wien schon präventiv eine Schuldige zu finden, wenn die Lockerungsschritte "nicht das gewünschte Ergebnis haben" - also wieder mehr Ansteckungen erfolgen. Nehammers Äußerungen seien ja "nicht ein Versprecher bei einer Pressekonferenz" gewesen, das werde ja fortgesetzt. Und wer die Bundesregierung kenne, wisse auch, dass so etwas nicht ohne Absprache mit Kurz passiere.



Die in den vergangenen Tagen verwendete Terminologie sei aus Wiener Sicht nicht nachvollziehbar. "Wenn die selbst ernannte Flex des Bundeskanzlers davon spricht, er muss Wien vor einem Tsunami bewahren oder er möchte jetzt einen Wellenbrecher vor Wien errichten, frage ich mich: Aufgrund welcher Indizien, aufgrund welcher Zahlen wird eine solche Terminologie verwendet?", zeigte sich Ludwig in einer Pressekonferenz verärgert.



Er führte ins Treffen, dass in den vergangenen 24 Stunden 25 neue Infektionsfälle verzeichnet wurden, am Tag zuvor waren es 17 - "und das in einer Stadt mit fast zwei Mio. Einwohnern". "Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten auch anderswo in Österreich Situationen erlebt, wo wir da und dort mehr als 25 Infizierte gehabt haben. Ich könnte mich nicht erinnern, dass der Herr Innenminister hier mahnend aufgetreten wäre, seine Stimme erhoben hätte oder sogar Maßnahmen gesetzt hätte."





Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wiederum wies Nehammer Aussage zurück, wonach Wien als einziges Bundesland keine Überwachung von Quarantänemaßnahmen durch die Polizei in Anspruch nehme. Der Ressortchef betonte, dass die Zusammenarbeit mit der Wiener Polizei "völlig lückenlos und problemlos" funktioniere: "Wenn wir große Häuser unter Quarantäne stellen, dann ist es überhaupt keine Frage, dass wir die Unterstützung der Polizei erstens brauchen, zweitens suchen und drittens bekommen." Verzichtet wird laut Hacker aber auf Kontrolle durch Polizisten bei der Heimquarantäne: "Das ist Aufgabe der Gesundheitsbehörden."