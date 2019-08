Lugner steigt in Raucher-Kampf ein

Wien. Lugner steigt am Dienstag in den Raucher-Streit ein – in einer Pressekonferenz wird er mit Anwalt Manfred Ainedter eine Lanze gegen das am 1. November in Kraft tretende Rauchverbot brechen. „Als es beschlossen wurde, hatte beispielsweise das Espresso bei mir in der Lugner City 50 % Umsatzverlust, unter 20 % Minus hatte keiner.“ Lugner will, dass es Raucherzonen in der Gastronomie gibt. „Ich habe einen Stammgast, der in Schönbrunn arbeitet und jeden Tag kommt, ein oder mehrere Glaserln Wein trinkt, eine raucht und den schönen Mädchen zuschaut. Wo soll denn der künftig hingehen?“

Der Baumeister bezweifelt auch, dass die Raucherlaubnis in der Gastronomie Menschenleben kostet: „Das kann man doch nicht nachweisen, die Leute werden doch immer älter.“(gü)