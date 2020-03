Mikl-Leitner: Corona-Maßnahmen sind "wichtig und richtig"

In einer Pressekonferenz bezog Niederösterreich-Landeshauptfrau Mikl-Leitner (ÖVP) Stellung zu den geplanten Maßnahmen zum Umgang mit dem Coronavirus.

„Wir können die Verbreitung des Coronavirus nicht verhindern, müssen aber alles tun, damit sich die Verbreitung so langsam als möglich vollzieht“, nahm Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei einer Pressekonferenz im Landhaus in St. Pölten Stellung. Die Lage sei in Österreich stabil, 5.000 Tests seien durchgeführt worden, 157 Fälle sind positiv.

„Es geht darum, dass die gesamte Bevölkerung zusammensteht. Wir müssen uns bewusst sein, dass sich das Leben für uns in den nächsten Wochen und Monaten verändert, dass sich unser Lebensstil verändern wird“, so Mikl-Leitner. „Wir müssen das zum Schutz für die gesamte Bevölkerung und vor allem der älteren Generation machen.“ Denn es sei vor allem die Generation ab 70 Jahren plus, die durch das Coronavirus gefährdet sei. Doch laut Viirologen bestünde kein Grund zur Panik – die Maßnahmen zwischen Bund und Land seien abgestimmt und die Erkrankten wären gut versorgt.

"Telefonisch in Kontakt bleiben"



Mikl-Leitner richtete in diesem Zusammenhang auch einen Appell an Familien und Angehörige, die sozialen Kontakte so weit als möglich einzuschränken, keine Veranstaltungen zu besuchen und auch davon Abstand zu nehmen, Personen in Kliniken und in Pflegeheimen zu besuchen. Man solle stattdessen mit den Kranken und Pflegebedürftigen „telefonisch in Kontakt bleiben“, so die Landeshauptfrau.