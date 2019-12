Erstmals soll eine Frau an der Spitze der Landesverteidigung stehen: Die Juristin und nö. Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner.

Wien. Kurz möchte erstmals eine Frau an der Spitze der Landesverteidigung. Diese Frau soll für die ÖVP die rechte Wählerschaft abdecken und neben Karl Nehammer im Innenministerium die zweite wichtige Säule der Sicherheitspolitik der ÖVP bilden. Es verdichtet sich, dass die Juristin und nö. Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner diese Position übernehmen werden wird. Sie steht für "Law and Order" und würde in der Tradition starker Frauen in der Sicherheit wie Maria Fekter oder Hanni Mikl-Leitner folgen.