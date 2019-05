Plant Strache schon Comeback?

Große Teile der FPÖ halten – wie berichtet – trotz der Ibiza-Affäre kompromisslos zu Strache. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky schloss in der ATV-Elefantenrunde ein baldiges Polit-Comeback Straches nicht aus. Er, Vilimsky, wolle nun eine Klärung der rechtlichen Vorwürfe gegen Strache erreichen. Sei Strache danach weißgewaschen, wovon er ausgehe, stünde einer Rückkehr nichts mehr im Wege.

Strache selbst befeuerte mit einer Facebook-Nachricht Spekulationen in diese Richtung: „Jetzt erst recht“, postete er. Dazu setzte er ein „Daumen hoch“.

Beinahe geschlossen hinter Strache steht die Wiener FPÖ. So schrieb der Obmann der Freiheitlichen Wirtschaft Wien, Karl Baron, am Montag: „Strache ist es zu verdanken, es ist sein Verdienst, dass die FPÖ Wien zur zweitstärksten politischen Kraft geworden ist“, begründete er seinen Vorstoß. Für Baron sei es undenkbar, Strache als Obmann der FPÖ Wien zu verlieren. Eine Vorstandssitzung der Wiener FPÖ am Montag fand nach Redaktionsschluss statt. Unklar war, ob dort bereits eine Entscheidung über die Neubesetzung der Wiener Parteispitze fiel.

Wiener Spitze

Nötig ist eine solche jedenfalls: Parteichef Strache und der geschäftsführende Wiener Obmann Johann Gudenus haben ja alle Ämter zurückgelegt. Als möglicher neuer Parteichef wird der nicht amtsführende Vizebürgermeister Dominik Nepp gehandelt.

"Anfütterung": Bis zu fünf Jahre Haft

Andreas Scheil ist Professor für Wirtschaftsstrafrecht an der Uni Innsbruck. Für ÖSTERREICH analysiert er die strafrechtlichen Folgen für Strache.