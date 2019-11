Poker um Türkis-Grün wird dramatisch

Wien. Fast täglich grüßt das Murmeltier – um 13 Uhr beginnt heute im Winter­palais des Prinzen Eugen die vierte große Sondierungsrunde von ÖVP und Grünen. Die Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler werden erneut unverbind­liche Erklärungen abgeben – tatsächlich geht es hinter verschlossenen Türen aber längst zur Sache. Die Gespräche gleichen offenbar echten Verhandlungen, auch wenn dies keiner bestätigt. Grünen-Manager Thimo Fiesel wollte zwar die Chancen auf eine türkis-grüne Koalition nicht einschätzen – er ortet aber bei der ÖVP einen echten Willen, etwas zu verändern. Trotzdem sind die Unterschiede enorm:

Migration wird zum Schlüsselpunkt

Harte Sache. Hier sind ÖVP und Grüne extrem weit auseinander, vor allem die politischen Gegner (wie die FPÖ) werden eine neue Koalition nur an diesem Thema messen. Einig ist man nur, dass man illegale Migration eindämmen will. Die Grünen wollen die staatliche Asylberatung wieder den NGOs geben. Ob da die ÖVP mitspielt, ist fraglich. Am ehesten gibt es eine Einigung bei den Asyllehrlingen. Chancen auf Einigung: sehr schwierig.

Transparenz bei Parteifinanzen

Bewegung. Galt ursprünglich als harter Punkt, jetzt soll angeblich Bewegung in die Sache gekommen sein. Die ÖVP scheint ebenfalls zu mehr Transparenz bereit – vor der Wahl hat man sich bereit erklärt, dem Rechnungshof in die Parteifinanzen Einsicht zu gewähren. Einigung ist möglich.

Klimaschutz: Für die Grünen Topthema

Essenziell. Klar, die Grünen gehen nur in eine Koalition mit der ÖVP, wenn sich beim Klimaschutz wirklich etwas tut. Eine CO2-Bepreisung könnte in einer ökosozialen Steuerreform versteckt werden, bei der alle entlastet werden. Trotzdem eine Herausforderung.

Bildung: Extrem weit auseinander

Zwei Welten. Egal wo – bei Gesamtschule oder den neuen Deutschklassen, mehr Befugnissen für Lehrern, Strafen fürs Schwänzen usw. –, ÖVP und Grüne trennen hier Welten. Einigung ist hier vielleicht noch schwieriger als bei der Migration.

Wirtschaft: Angst vor Abschwung

ÖVP-Thema. Entlastung und Deregulierung für die Wirtschaft ist der ÖVP so wichtig, wie der Klimaschutz den Grünen. Die ÖVP will u. a. (Umwelt-)Verfahren verkürzen, will die gekürzte Mindestsicherung nicht mehr aufschnüren. Alles Dinge, die den Grünen ein Graus sind. Auch schwierig.

Superfreitag. Die endgültige Entscheidung über echte Verhandlungen fällt allerdings am kommenden Freitag – da will man bis in die Nacht sondieren.(gü)

Grünen-Manager Fiesel: "Kurz ist klar, dass sich was ändern muss"

