Schulsperre fix? Kinder müssen Klassen räumen

oe24-Informationen stehen alle Zeichen für eine Schließung der Schulen. Schulkinder im Volksschulalter bekamen bereits Lernunterlagen für das gesamte restliche Schuljahr mit nach Hause.

Österreich-weit. Die österreichische Regierung hielt auch am Mittwoch noch an ihrem Statement, dass sämtliche Schulen vorerst geöffnet bleiben sollen, fest. Der Hochschulbetrieb wurde inzwischen bis auf ein Minimum reduziert – Die Studierenden sollen zuhause mittels "E-Learning" büffeln. Doch wie sieht die Lage beim jüngeren Nachwuchs aus? oe24-Informationen zufolge wurden Kindern im Volksschulalter bereits gesammelte Lernunterlagen mit nachhause gegeben – Als reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es zuerst. Eine Mutter eines betroffenen Kindes gab jedoch an, dass jene Lernunterlagen so umfangreich wären, dass sie ein gesamtes Schuljahr abdecken würden. Vor allem eine Schließung der Volksschulen könnte zu einer Volkswirtschaftlichen Krise werden – Zahlreiche besorgte Eltern stellen sich bereits die Frage, wie die Kinder schlussendlich betreut werden sollen, wenn die Erziehungsberechtigten selbst zu arbeiten haben.

Mögliche Maßnahmen: Zuerst Oberstufenklassen schließen?

Wie oe24 aus Insiderkreisen erfuhr, könnten erste Maßnahmen eher in Richtung von Schließungen der Oberstufenklassen gehen. Dafür spricht, dass Oberstufen-Schüler aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters keine bzw. weniger Betreuung zuhause benötigen würden. Erst wenn diese Maßnahme als "nicht ausreichend" eingestuft würde, wird über weiterführende Strategien – wie etwa die Schließung von Volksschulen – entschieden.

Zuvor: Corona-Alarm-Brief vom Bildungsminister versendet

Dienstagvormittag gab die österreichische Regierung sämtliche Maßnahmen für eine Eindämmung des Coronavirus in Österreich bekannt. Neben der vorübergehenden Schließung sämtlicher Hochschulen, dem Verbot von Veranstaltungen mit über 100 (indoor) bzw. 500 (outdoor) Gästen, Einreisestopps für Italiener und Corona-Grenzkontrollen am Brenner wurden auch von möglichen Schulschließungen geredet. oe24 liegt nun ein Brief des Bildungsministers Heinz Faßmann vor, der an die Direktoren aller Schulen in Österreich versendet wurde. Darin wird von Vorgehensweisen im Falle von Schulschließungen, Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus und die derzeitige Lage informiert.

Alarm-Brief aus dem Bildungsministerium

Zusammenfassung der angekündigten Maßnahmen (den gesamten Brief im Wortlaut finden Sie weiter unten):

zurzeit keine Schließung der Schulen

Maßnahmen für den Fall, dass eine Schließung angeordnet wird, werden getroffen >>

alle Schüler/innen werden von den Lehrer/innen über den "Stoff" der nächsten Wochen informiert, Möglichkeiten des "Lernen Zuhause" werden besprochen, z.B. Wiederholen und Festigen des Stoffes, Lernunterlagen in digitaler Form, interaktive Übungen, Vorträge ansehen, Buch lesen, Materialien werden besprochen, etwaige weitere Informationsmöglichkeiten werden besprochen - dies wird auch im Klassenbuch vermerkt, sodass alle Schüler/innen jederzeit nachsehen können

alle gängigen Vorsichtsmaßnahmen wurden besprochen (ordentliches Hände waschen, ...) - bitte weisen Sie die Kinder auch daheim darauf hin - Danke!

sollten uns weitere Informationen erreichen, werde wir Sie umgehend informieren!

Skikurs 2. Klassen: Beratungen mit den vorgesetzten Dienstbehörden finden gerade statt, wir informieren sie umgehend bei einer endgültigen Entscheidung

Bildungsdirektion Wien richtet pädagogische Hotline ein

Die Bildungsdirektion Wien hat im Zusammenhang mit den möglicherweise bevorstehenden Schulschließungen wegen des Coronavirus eine "Pädagogische Hotline" eingerichtet. Eltern, Schüler und Lehrer werden unter der Telefonnummer 01/52525-77048 dabei unterstützt, wie sie beispielsweise Zugang zu Arbeitsmaterialien und Informationen über bestehende Online-Lernplattformen bekommen.

Zuvor: Corona-Alarm an Wiener HLW

In der HLW Strassergasse im 19. Wiener Gemeindebezirk wurden eine Schülerin (16) aus dem Bezirk Hollabrunn und ihre Mutter positiv auf das Coronavirus getestet. Wie Eltern gegenüber oe24 berichten, wurde die Erkrankung heute, Dienstag, den restlichen Schülern kommuniziert. Schüler in Quarantäne Nun muss die betroffene Schulklasse der HLW Strassergasse sowie 14 Lehrkräfte in Quarantäne – auch die Geschwister der betroffenen Schüler wurden vorsichtshalber in Quarantäne gestellt. Das bestätigt auch die Gesundheitsbehörde. Wie lange die Quarantäne-Zeit andauern soll, ist noch unklar.

Bildungsdirektion Wien richtet pädagogische Hotline ein

Die Bildungsdirektion Wien hat im Zusammenhang mit den möglicherweise bevorstehenden Schulschließungen wegen des Coronavirus eine "Pädagogische Hotline" eingerichtet. Eltern, Schüler und Lehrer werden unter der Telefonnummer 01/52525-77048 dabei unterstützt, wie sie beispielsweise Zugang zu Arbeitsmaterialien und Informationen über bestehende Online-Lernplattformen bekommen.

Lehre an Hochschulen schon weitgehend runtergefahren