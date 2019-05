Skandal-Video von Strache: Vizekanzler vor dem Aus

Chancen auf Bürgermeister-Kandidatur dramatisch gesunken

"Dolmetscher" Gudenus verplapperte sich auf Ibiza. Die russische Landessprache beherrscht er perfekt, was sich für freiheitliche Beziehungen nach Moskau nutzen ließ. Beim umstrittenen Referendum in der von Russland besetzten ukrainischen Krim fungierte Gudenus als sogenannter Wahlbeobachter, auch mit dem autoritären Führer der Republik Tschetschenien pflegte Gudenus beste Kontakte und er war Gast eines Rechtsextremen-Kongresses in Russland.

So überrascht es dann auch nur mäßig, dass gerade er in dem Agent Provocateur-Video aus Ibiza, das die FPÖ in Turbulenzen bringt, den Übersetzer gab. Privat ist Gudenus freilich an Serbien vergeben. Mit seiner von dort stammenden Frau hat er bereits ein Kind, ein zweites ist auf dem Weg. Auch politisch engagierte sich Gudenus schon zugunsten Serbiens, und zwar vor allem für die Minderheit in Bosnien.

Immer wieder parteiintern überlegt wurde, Gudenus als Spitzenkandidat in die Wien-Wahl im kommenden Jahr zu schicken. Als Alternative galt, den populäreren Strache voran zu schicken. Stand heute sieht es danach aus, als ob sich die Wiener FPÖ einen Plan C zurecht legen sollte.