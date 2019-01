Sohn Hendrik ist geboren! Neujahrsbaby für Strache

Wien. Fürs österreichische Neujahrsbaby ist es sich dann doch knapp nicht ausgegangen. Aber später am Neujahrstag hatte das Warten für Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Ehefrau Philippa dann doch ein Ende: Sohn Hendrik erblickte das Licht der Welt. Strache teilte ÖSTERREICH via SMS mit: „Er kam am 1. 1. 2019 um 14.42 Uhr zur Welt, hat über drei Kilo, ist 51 cm groß. Es war eine reibungslose Geburt. Mutter und Sohn sind beide müde, aber wohlauf.“

Geschenk. Auf seiner Facebook-Seite formulierte Strache: „Endlich bist du da! Du hast mit deinem ersten Schrei den Atem des Lebens aufgenommen und damit unsere Herzen im Sturm erobert! Du bist ein Wunder – du bist Geschenk und Erfüllung. Danke, dass wir deine Eltern sein dürfen. Heute, am 1. Jänner 2019, hat unser geliebter Sohn Hendrik, das Licht der Welt erblickt!“

Kurz gratuliert

Der erste Regierungskollege, der via Twitter zum „ganz besonderen Start ins neue Jahr“ gratulierte, war Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Hendrik ist das erste gemeinsame Kind von Strache und Philippa. Ursprünglich war der Kleine bereits zu Weihnachten erwartet worden. Philippa hatte zu ÖSTERREICH gesagt: „Dieses Jahr zu Weihnachten wird es schwierig, groß zu planen.“ Mutter und Schwiegermutter begleiteten die 30-Jährige während der Feiertage durch die Schwangerschaft, doch Hendrik ließ doch noch länger auf sich warten.

Der FPÖ-Vizekanzler hat bereits zwei Kinder aus seiner ersten Ehe mit Daniela Plachutta: Heidi und Tristan sind 17 und 15 Jahre alt.

Zurück im Job: Philippa will Baby mit ins Büro nehmen

Papamonat. Strache plant nun, einen Monat lang in eine Art Papa-Monat zu gehen und nur ausgewählte ­politische Termine wahrzunehmen. „Mein Gehalt in dieser Zeit werde ich spenden“, erklärte der Vizekanzler ÖSTERREICH.

Philippa will schnell wieder in ­ihren Job als Tierschutzbeauftragte. Das Baby will sie dann zur Arbeit ins Büro mitnehmen.