Ex-FPÖ-Chef im ersten Interview zu seinem FPÖ-Rauswurf: 'Bin traurig und enttäuscht' – Heftige Kritik an Norbert Hofer und Herbert Kickl.

Wien. Im Interview mit Im Interview mit oe24.TV spricht Heinz-Christian Strache erstmals zum Parteiausschluss aus der FPÖ: „Ich war 30 Jahre lang Mitglied. Das war eine schöne und erfolgreiche Zeit. Mir war immer wichtig, einen friedlichen, gemeinsamen Weg mit meiner freiheitlichen Familie zu gehen. Leider habe ich erleben müssen, dass ich immer wieder mit einer Vorverurteilungsmaschinerie konfrontiert wurde und mit öffentlichen Ausschlussforderungen. Der Ausschluss war also nur eine Frage der Zeit. Ich finde das traurig und enttäuschend, wie meine ehemaligen Mitstreiter menschlich mit meiner Frau und mit mir umgegangen sind.“

Abrechnung mit Hofer und Kickl

Strache übt im Interview mit oe24.TV auch scharfe Kritik an der FPÖ-Parteispitze, insbesondere an Norbert Hofer und Herbert Kickl: „Ich habe den Wahlkampf nach meinem Rücktritt mitverfolgt. Die neue Führungsspitze hat einen ziemlichen Anbiederungswahlkampf geführt. Das war teilweise schon unangenehm. Nach dem Motto der Edith Klinger: „Wer will mich!“ Die wollten unbedingt wieder in die Regierung, es gab überhaupt keine politischen Themen. Man hat sich angebiedert. Der eine wollte Vizekanzler werden, der andere unbedingt Innenminister. Und dann haben die Österreicher erleben müssen, dass die neue Parteispitze nicht bereit war, eine staatspolitische Verantwortung zu übernehmen. Das war unverantwortlich. Dadurch hat man Türkis-Grün erst möglich gemacht. Es war sicher kein parteischädigendes Verhalten, das richtigerweise zu kommentieren.“

Zu seinem politischen Comeback sagt Strache: „Ich bin und bleibe ein politischer Mensch. Es gibt viele brennende Themen und ich will weiter für die Menschen da sein. Natürlich werde ich die Weihnachtszeit nützen, um über meine politische Zukunft nachzudenken. Wenn es ein gutes Projekt gibt, werde ich mir überlegen, ob es einen Sinn macht, auch in Wien anzutreten. Ich hatte bei der letzten Wiener Wahl als Spitzenkandidat 31 Prozent. Ich habe schon einmal eine Partei bei 0% übernommen, warum soll das nicht noch einmal möglich sein.“

Beitritt bei der DAÖ?

Strache spricht auch über einen möglichen Beitritt zur Allianz für Österreich: „Die Allianz für Österreich ist aufgrund der Entwicklungen der letzten Wochen entstanden. Man hat mir durch meine Suspendierung alle demokratischen Rechte genommen. Manche, die meiner Person und Politik loyal gegenüber sind, haben daher diesen Schritt gemacht. Es braucht jetzt aber schon viel zusätzliche Struktur und Aufbauarbeit. Wenn ich wo mitmache, dann braucht es ein Programm mit Hand und Fuß.“

Straches Abrechnung auf oe24.TV

Auf oe24.TV rechnet Strache mit seiner Ex-Partei ab. oe24.TV: Sie haben keinen Einspruch gegen Ihren Parteiausschluss erhoben. Haben Sie mit ihrer FPÖ-Vergangenheit abgeschlossen.

Heinz-Chr. Strache: Ich war über 30 Jahre Mitglied der FPÖ. Es war eine sehr schöne Zeit und auch erfolgreich. Ich habe nach meinen Rücktritt in der Ibiza-Causa, der ja die Rettung der Regierung zum Ziel hatte, einiges erleben müssen. Ich habe versucht, mit meiner freiheitlichen Gemeinschaft einen friedlichen Weg zu gehen, war aber immer wieder mit ­einer Vorverurteilungsmaschinerie konfrontiert. Und auch mit öffentlichen Ausschlussforderungen. Es war ja nur eine Frage der Zeit, dass dieser Ausschluss vollzogen wurde. Das nehme ich zur Kenntnis. Ich finde es traurig und enttäuschend, wie meine ehe­maligen Mitstreiter und Weggefährten mit meiner Frau und mir umgegangen sind. Aber so ist das Leben. oe24.TV: Sie wirken so gelassen, Denken Sie sich nicht, in Richtung Ihrer ehemaligen Partei: Irgendwann schlägt das Schicksal bei euch zurück?

Strache: Natürlich ist man enttäuscht. Ich hatte Menschen an meiner Seite, die habe ich aufgebaut und groß werden lassen. Es ist eine Enttäuschung – und das ist immer das Ende ­einer Täuschung. Ich bin halt von vielen getäuscht worden. Ich schaue jetzt nach vorne. Aber was einen nicht umbringt, macht ­einen nur stärker. oe24.at: War die FPÖ da undankbar? Strache: Ich habe den Wahlkampf nach meinem Rücktritt mitverfolgt. Eine neue Führungsspitze hat einen ziemlichen Anbiederungswahlkampf geführt. Das war teilweise schon unangenehm. Nach dem Motto der Edith Klinger: „Wer will mich!“ Die wollten unbedingt wieder in die Regierung, es gab überhaupt keine politischen Themen. Man hat sich angebiedert. Der eine wollte Vizekanzler werden, der andere unbedingt Innenminister. Und dann haben die Österreicher erleben müssen, dass die neue Parteispitze nicht bereit war, eine staatspolitische Verantwortung zu übernehmen. Das war unverantwortlich. Dadurch hat man Türkis-Grün erst möglich gemacht. Es war sicher kein parteischädigendes Verhalten, das richtigerweise zu analysieren. oe24.TV: Kommen Sie zurück in die Politik? Strache: Ich bin jetzt einmal Unternehmer und habe mich zurückgezogen. Ich bin und bleibe aber ein politischer Mensch. Es gibt viele brennende Themen und ich will weiter für die Menschen da sein. Natürlich werde ich die Weihnachtszeit nützen, um über meine politische Zukunft nachzudenken. Wenn es ein gutes Projekt gibt, werde ich mir überlegen, ob es einen Sinn macht, auch in Wien anzutreten. Ich hatte bei der letzten Wiener Wahl als Spitzenkandidat 31 %. Ich habe schon einmal eine Partei bei 0 % übernommen, warum soll das nicht noch einmal möglich sein.“

oe24.TV: Treten Sie der Allianz für Österreich bei? Strache: „Die Allianz für Österreich ist aufgrund der Entwicklungen der letzten Wochen entstanden. Man hat mir durch meine Suspendierung alle demokratischen Rechte genommen. Manche, die meiner Person und Politik loyal gegenüber sind, haben diesen Schritt gemacht. Es braucht jetzt aber schon viel zusätzliche Struktur und Aufbauarbeit. Wenn ich wo mitmache, dann braucht es ein Programm mit Hand und Fuß.“

