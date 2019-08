Strache mit Ibiza-Video erpresst

Wien. Neue, brisante Ermittlungsdetails in der Causa Ibiza-Video werden nun bekannt. So enthüllt die Beantwortung einer Anfrage der Neos an Justizminister Clemens Jabloner, wegen welcher Verdachtslagen ermittelt wird. Konkret geht es um 19 mögliche Tatbestände, darunter die bereits bekannten Korruptionsdelikte (Untreue, Bestechung, Vorteilsannahme, verbotene Intervention). Wie jetzt ans Licht kommt, geht es aber u. a. auch um Suchtgift und Erpressung.

Strache sollte zahlen, sonst mehr Details aus Ibiza-Video

So vermuten die Behörden in Sachen Suchtgifthandel ein schwerwiegendes Vergehen. Im Raum steht „die Überlassung von Kokain an verschiedene Abnehmer“ – nach § 28a Abs. 1 fünfter Fall des Suchtmittelgesetzes, darauf stehen bis zu fünf Jahre Haft. Gegen wen diesbezüglich ermittelt wird, wird aber nicht gesagt.

Untersucht wird auch ein ­Erpressungsversuch gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Dieser soll am 6. Juni 2019 erfolgt sein. Und zwar habe jemand behauptet, im ­Besitz des kompletten Ibiza-­Videos zu sein, und mit der Veröffentlichung weiterer Passagen gedroht, sollte kein Geld bezahlt werden.

Zu den weiteren Vorwürfen zählen die Forderung nach ­einer Parteispende, Steuerbetrug, Gründung einer staatsfeindlichen Verbindung.

Schredder-Gate. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) prüft darüber hinaus einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Ibiza-Video und dem Schreddern von Festplatten des Bundeskanzleramts durch einen ÖVP-Mitarbeiter am 23. Mai 2019. Hier wird ausschließlich gegen jenen Mit­arbeiter ermittelt – wegen Verdacht auf schweren Betrug, Sach- und Datenbeschädigung. Auch das geht aus der Anfragebeantwortung von Minister ­Jabloner hervor.

ÖVP will alle klagen, die sie mit Video in Konnex bringen

Die ÖVP hat mehrfach dementiert, das Ibiza-Video bereits vor seiner teilweisen medialen Veröffentlichung (17. Juni 2019) gekannt zu haben. Darauf, dass die Staatsanwaltschaft hier nun ermittelt, reagierte die ÖVP am Donnerstag empört: Man habe „mit dem Ibiza-Video und einer möglichen illegalen Parteienfinanzierung der FPÖ nichts zu tun“. Und: „Wer etwas anderes behauptet, wird geklagt.“

Die Staatsanwaltschaft verfügt im Übrigen nach wie vor nicht über das Ibiza-Video in voller Länge.(sea)

Ibiza-Buch: Strache sprach über Casinos