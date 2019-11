Türkis-Grün: So reagiert Norbert Hofer

Kurz nach der Presse-Konferenz von Sebastian Kurz zur Eröffnung der Koalitionsgespräche mit den Grünen hat sich der FPÖ-Chef zu Wort gemeldet. Die Freiheitlichen hatten sich nach der Wahl aus den Koaltions-Verhandlungen quasi selber ausgeschlossen. Sie sagten, dass das Wahlergebnis nicht für eine erneute Koalition mit der ÖVP spreche. Nun sind also die Grünen am Zug. So reagiert jetzt der FPÖ-Chef:

"Jetzt ist es fix. Die ÖVP verlässt den Mitte-rechts-Kurs in der Regierungsarbeit und liefert Österreich den Grünen aus", sagt FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer in einer Aussendung. Er schießt gegen die Grünen, für einige Probleme nicht gerüstet zu sein: "Die Konjunktur bricht ein und wir benötigen daher eine offensive Standortpolitik, eine Senkung der bürokratischen Hürden und der Steuerlast und nicht neue Steuerfantasien und Verbotsideen. Es muss alles getan werden, um die heimische Wirtschaft zu stützen und damit Arbeitsplätze zu sichern. Dazu kommt ein neuer Ansturm von Wirtschaftsflüchtlingen – überwiegend junge Männer. Das sehen die Grünen im Gegensatz zur Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher positiv."

Norbert Hofer fordert die ÖVP auf, "sich - noch bevor Schaden für die Republik eingetreten ist - von der Illusion einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit den Grünen zu verabschieden", so Hofer.