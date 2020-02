Umfrage: Ältere wählen ÖVP, Junge Grüne

ÖVP und Grüne sind im Umfragehoch – doch wer wählt die beiden Koalitionsparteien?

Wien. Wer hätte das gedacht – auch vier Wochen nach dem Start bleibt Türkis-Grün auf Umfrage-Höhenflug, Streitereien von Sicherungshaft bis Seenotrettung schaden laut ÖSTERREICH-Umfrage (1.003 Onlineinterviews, 28. bis 31. Jänner, Schwankungsbreite beträgt maximal 3,2 %) beiden Parteien nicht, zumindest derzeit.

Welche Partei wählen Sie? Research Affairs, 1.003 Onlineinterviews, 28. bis 31. Jänner, Schwankungsbreite beträgt maximal 3,2%.

Grünen-Chef Werner Kogler legte im Polit-Barometer einen Raketenaufstieg hin, auch wenn die Werte zuletzt etwas zurückgegangen sind.

Koglers Barometer: Im Jänner 2019 war Werner Kogler im Polit-Barometer noch im Minus-Bereich gelegen.

Grün. Mit 17 % und Platz 2 liegen die Grünen bisher so gut wie nie. In einer Research-Affairs-Spezialauswertung sieht man ihre Stärken: Sie werden von mehr Frauen als Männern gewählt, sind besonders bei den Jungen stark: Ein Viertel der unter 20-Jährigen wählt Grün, bei den 20- bis 30-Jährigen liegen sie auf Platz 1! Mit 18 % sind sie am stärksten in Wien und Tirol, in NÖ und Salzburg sind sie weit vor der SPÖ.

Kurz weiterhin top. Und die ÖVP? Die Türkisen sind weiterhin mit 39 % on the top. Warum ist klar: Kurz führt über 30 jede Altersgruppe mit mindestens 40 % an, Bei den 40- bis 50-Jährigen kommt er sogar auf 48 %. Und damit wird es wirklich spannend: Denn genau in diesem Segment hatte immer die FPÖ die Nase vorn – die ÖVP hält also die ehemaligen blauen Wähler. Kein Wunder, dass Kurz mit FPÖ-affinen Themen zu punkten versucht …

POLIT-BAROMETER: »Minus-Mann« Kogler jetzt Top 3

So funktioniert das ÖSTERREICH-Polit-Barometer: Research Affairs befragte 1.003 Österreicher, welcher Politiker und welche Politikerin positiv bzw. negativ aufgefallen ist – der Saldo aus beiden Ergebnissen ergibt den Barometer-Wert.