Wirbel um Koran-Sager: So reagiert Hofer

Wüste Beschimpfungen und Morddrohungen gegen Hofer

Nach dem Koran-Sager von Norbert Hofer hagelte es wüste Beschimpfungen und sogar Morddrohungen im Netz. Auf zahlreichen Social-Media-Kanälen erhielt der FPÖ-Obmann Nachrichten wie "Wallah lass mich dir ein mal treffen" und "Du wirst in der Hölle brennen". Andere User drohten Hofer gleich mit dem Umbringen. Neben Geschmacklosigkeiten wie "Du Hurensohn nimm Quran nicht in deinen dreckigen Mund. Sonst ficke ich dich" finden sich in einem oe24 zugespielten Dokument auch Aussagen wie "Du bist der allergrößte Bastard und du hast den dreckigsten Job. Sorry aber wer so eine Partei unterstützt, dem kann man nicht mehr helfen".

Auf oe24-Nachfrage ließ ein FPÖ-Sprecher mitteilen, dass ein Dokument mit zahlreichen Screenshots zu Morddrohungen und Beschimpfungen bereits an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet wurde.

