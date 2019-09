Skandal um ÖVP-Klubchef. Gestern erst war die Aufregung groß: August Wöginger sprach mit dem rechten Magazin "Info-Direkt". Das Interview mit dem Klubchef der Volkspartei wurde am Sonntag schließlich groß auf der "Info-Direkt"-Website platziert - mit dem Titel "August Wöginger (ÖVP): 'Wir sind eine heimatverbundene Partei!'". Der Chef der rechtsextremen Identitären, Martin Sellner, lobte ihn dafür. Nach dem Skandal sorgt nun eine Aussage für Kopfschütteln.

Shitstorm in den sozialen Medien

"Es kann ja nicht sein, dass unsere Kinder nach Wean fahren und als Grüne zurückkommen. Wer in unserem Hause schlaft und isst, hat auch die Volkspartei zu wählen", sagte August Wöginger im Interview mit "Standard". Dieser Sager wird in den sozialen Medien heftig diskutiert. Viele fühlen sich an ein Weltbild der 50er-Jahre erinnert. Andere empören sich über den autoritären Ton des ÖVP-Politikers.

August Wöginger: „Wer in unserem Hause schlaft und isst, hat auch die Volkspartei zu wählen.“



Hallo Gustl, die 50er Jahre haben angerufen wollen ihr Weltbild zurück. — Raffaela (@DieRaffa) September 8, 2019

Wenn du auf dem Land immer noch in den 50ern stecken geblieben bist. #woegingerhttps://t.co/BMwASF2e9l — Toerk Hvijed (@ToerkHvijed) September 9, 2019

Weil was sonst? Wie kann man sich das zu Ende denken? Sonst setzt was? Sonst Enterbung? Was ist das für ein Relikt autoritären Denkens, das meint Kindern befehlen zu können, wie sie zu wählen haben? Kann diesen Menschen irgendjemand einen aktuellen Kalender schicken?! pic.twitter.com/YuULmqYKdE — Barbara Kaufmann (@BarbaraKaufmann) September 8, 2019

Es kann doch nicht sein, dass unsere Großmütter nach Wean fahren und als Identitäre zurückkommen.#wöginger — ????????‍♂️blauerelefant????????‍♀️ (@blauerelefant) September 8, 2019