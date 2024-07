Ex-Minister Brandstetter klagt Doskozil wegen Vorwürfen in Buch

Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter will den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil medienrechtlich klagen.

SPÖ-Politiker Hans Peter Doskozil schilderte in seinem Buch, dass ihm der Ex-Minister Brandstetter in der Causa Wohnbaugenossenschaften angeblich ein "eigentlich unverschämtes Angebot" gemacht habe. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wurde daraufhin hellhörig und prüft nun einen Anfangsverdacht. Brandstetter wiederum will nun Doskozil medienrechtlich klagen, wie er gegenüber dem "Kurier" ankündigt.

Konkret schildert Doskozil in seinem Buch "Hausverstand", dass es zwei Wochen vor seiner ersten Angelobung zum Landeshauptmann im Februar 2019 "in einem Landgasthaus in Niederösterreich" zu einem Gespräch mit Brandstetter gekommen sein soll. Das Land Burgenland hatte zu diesem Zeitpunkt Betrugsanzeige gegen den Investor Michael Tojner eingebracht, Doskozil war damals Finanzlandesrat, Brandstetter als Berater für Tojner tätig.

"Morgengabe" zum Amtsbeginn

Brandstetter soll laut Doskozil damals "sinngemäß" formuliert haben: "Wir wollen doch nicht streiten. Tojner gibt dem Land Burgenland vier Millionen Euro als Abgeltung und 'Morgengabe' zu deinem Amtsbeginn, das ist doch schon am Beginn ein schöner Erfolg, und das Verfahren wird nicht bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sondern in Eisenstadt abgehandelt." Die WKStA hat aufgrund der Stelle im Buch amtswegig eine Prüfung des Anfangsverdachts eingeleitet. Der Verdacht soll in Richtung Bestechung gehen.

Brandstetter will das nicht auf sich sitzen lassen. "Es ist wichtig, dem Herrn Doskozil die rechtsstaatlichen Grenzen seiner Aktivitäten klarzumachen", sagte er dem "Kurier".