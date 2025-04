Galgenfrist für Grasser: Haftantritt wohl erst im Juni

Am 25. März wurden Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und sein Trauzeuge Walter Meischberger rechtskräftig wegen Untreue zu vier bzw. 3,5 Jahren verurteilt. Sie haben zusammen u. a. mit dem PR-Unternehmer Peter Hochegger beim Verkauf der Buwog-Wohnungen an die Immofinanz das Bieterverfahren beeinflusst und knapp 10 Mio. Euro Provision dafür erhalten.

Da Hochegger aufgrund seines Geständnisses mit drei Jahren teilbedingt davonkam, müssen Grasser und Meischberger ihre Haft sicher absitzen. Doch das könnte noch ein bisschen dauern.

Denn der Oberste Gerichtshof (OGH) hat das Urteil (und damit den mehr als 10.000 Seiten umfassenden Akt) noch nicht schriftlich ausgefertigt. Nur wenn der Akt beim Landesgericht Wien eingelangt ist, kann der zuständige Richter eine sogenannte Endverfügung ausstellen, die dann Grasser und Meischberger zugestellt wird. Erst ab diesem Zeitpunkt hat Grasser dann vier Wochen Zeit, die Haft anzutreten.

Anwalt Manfred Ainedter, Karl Heinz Grasser und Anwalt Norbert Wess vor Verhandlungsbeginn über Nichtigkeitsbeschwerde und Berufungen in der Causa Buwog/Grasser am OGH in Wien am Donnerstag, 20. März 2025. -

