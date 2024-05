Grüner Infight: Waitz will statt Lena Schilling EU-Erster werden

Der grüne EU-Listenzweite Thomas Waitz stehe "selbstverständlich" als Delegationsleiter zu Verfügung. Mittels Vorzugsstimmen könnte er Lena Schilling vom ersten Listenplatz der Grünen verdrängen.

Der EU-Abgeordnete und Listenzweite, Thomas Waitz, hat sich am Sonntag als künftiger Delegationsleiter der heimischen Grünen im EU-Parlament angeboten.

Er bringe Erfahrung und Netzwerke mit, sagte Waitz am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus". Einen eigenen Vorzugsstimmenwahlkampf wolle er nicht führen, aber freilich wähle man eine Partei, könne aber natürlich auch eine Vorzugsstimme abgeben, betonte er. Waitz ist auch Ko-Vorsitzender der europäischen Grünen.

Waitz: "Der Wähler und die Wählerin hat immer recht"

Wenn er sehr viele Vorzugsstimmen erhalten sollte, dann stehe er "selbstverständlich" als Delegationsleiter zur Verfügung, so Waitz: "Der Wähler und die Wählerin hat immer recht."

Dennoch genieße Spitzenkandidatin Lena Schilling seine Unterstützung. Seit sie sich für die Kandidatur entschieden habe, sei sie "aktiv unterwegs". Er habe keinen Grund, an ihrer Glaubwürdigkeit zu zweifeln. Die Zusammenarbeit mir ihr bezeichnete Waitz als "exzellent".

Darüber, ob durch die Causa rund um privat getätigte Aussagen von Schilling das Vertrauen der Wähler in die Spitzenkandidatin in Mitleidenschaft gezogen worden sei, wolle er sich keine Wertung erlauben, so Waitz. "Schon gar nicht" wolle er den Bürgern eine Empfehlung abgeben. Dass aber über derartige Dinge berichtet wurde, indem private Chats selektiv herausgenommen wurden, sei ein "Tabubruch und ein Novum", kritisierte der EU-Abgeordnete, der "lieber" über Europa und das Klima sprechen wolle.

Waitz: "Fehler im Krisenmanagement der Grünen passiert"

Das Krisenmanagement der Grünen sei bis dato nicht optimal gewesen, so Waitz: "Da sind Fehler passiert." Aus diesen werde man nun lernen müssen.

Kritik am Krisenmanagement der Grünen hatte zuvor auch Ex-EU-Abgeordneter Johannes Voggenhuber geübt. Die Kommunikation der Partei in den vergangenen Wochen sei "unangemessen" gewesen, so Voggenhuber in der ORF-Talkreihe "Bei Budgen": "Wenn man eine junge Kandidatin aufs Schild hebt, eine zu junge Kandidatin, dann hat man auch die Aufgabe, eine solche Krise anders zu managen."

Dass die grüne Generalsekretärin Olga Voglauer von "Silberstein-Methoden" gesprochen habe, sei "inakzeptabel". Die Auftritte der Partei hätten Schilling geschadet, findet Voggenhuber.