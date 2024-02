Ibiza-Video: Scheuba schuldig gesprochen

Zweiter Rechtsgang im Verfahren gegen Kabarettisten Florian Scheuba Im zweiten Rechtsgang in einem von Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer angestrengten Verfahren gegen den Kabarettisten Florian Scheuba, dem er üble Nachrede vorwirft, hat am Dienstag am Wiener Landesgericht ein Verhandlungstermin stattgefunden.