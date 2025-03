8 Jahre Haft? Grasser-Anwalt: "Er ist schuldlos schuldig"

Grasser wurde von Hochegger belastet

Die Frage der Fragen lautete danach: Hatte Grasser seinen Freunden, die die Immofinanz berieten, verraten, wie hoch das Angebot für einen Zuschlag sein müsse und damit die Republik geschädigt? Der Ex-Finanzminister verneint das wortreich bis heute, allerdings wird er vom Lobbyisten Peter Hochegger schwer belastet. Dieser hatte beim 168 Tage dauernden Buwog-Prozess im Jahr 2020 Grasser vorgeworfen, an einem Tatplan gearbeitet zu haben, sich illegal an der Republik zu bereichern. Im Dezember 2020 erging dann das erstinstanzliche Urteil im Wiener Straflandesgericht, Grasser muss für acht, Meischberger für sieben und Hochegger für sechs Jahre in Haft. Alle drei beriefen gegen das Urteil, am Donnerstag sehen sich die Ex-Freunde beim OGH am Wiener Schmerlingplatz wieder.