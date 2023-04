1,2 Millionen Masken weggeworfen?

Massenweise abgelaufene Masken sollen in Heer-Lagern entsorgt worden sein.

Wien. Fast nirgends gilt mehr die Maskenpflicht, Millionen an FFP2-Masken, die der Staat ankaufte, haben damit kaum noch Nutzen – ÖSTERREICH berichtete.

Weggeworfen. Viele davon befinden sich in Lagern des Bundesheers – dort hatte das Gesundheitsministerium einen eigenen Notvorrat eingerichtet. Dort sollen nun – nachdem sie das Ablaufdatum überschritten – 1,2 Millionen Masken entsorgt worden sein. Das berichtete ein Insider gegenüber ÖSTERREICH. „Wir schmeißen sie einfach weg, statt sie zu verschenken oder weiter zu nutzen“, beklagt der wütende Informant.

Ministerium nennt keine genauen Zahlen

Abgelaufen. Auf ÖSTERREICH-Nachfrage will man genaue Zahlen an weggeworfenen Masken nicht nennen. „Wie fast alle medizinischen Produkte besitzt auch die beschaffte Schützausrüstung ein Ablaufdatum“, gesteht das Rauch-Ressort jedoch ein. Für die „operative Umsetzung des Lagers“ – also vermutlich auch das Entsorgen – sei ohnehin das Bundesheer zuständig. Dort verweist man wiederum auf das Rauch-Ministerium.

Weiternutzen. Die „längere Verwendung und bestmögliche Nutzung“ von Masken & Co. sei jedenfalls ein wichtiges Anliegen. Wie das konkret umgesetzt wird, blieb man aber schuldig.