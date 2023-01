Von 10.166 Kassenplanstellen sind laut ÖGK derzeit 313 nicht besetzt.

Wien. Um Kassenärzte zu findet, startet die ­Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) jetzt eine „Offensive zur Besetzung offener Vertragsarztstellen“.

Sie bietet Ärzten ein „Sorglos-Paket“ für ihre Praxen an. In Art eines Baukastenmodells kümmere man sich um die Ordination, Ausstattung, IT, Sprechstundenhilfen oder Abrechnungen. Ärzte sollen dafür einen Teil ihres Honorars zahlen.