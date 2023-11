Asylanträge fast um die Hälfte zurückgegangen

Die "Asylbremse" des Innenministeriums scheint Wirkung zu zeigen.

Die Asylzahlen in Österreich gehen weiter zurück. Wie das Innenministerium bekannt gab, wurden im Oktober 9.893 Asylanträge verzeichnet. Im Oktober des Vorjahres waren es noch 18.451, was einem Rückgang von 8.558 bzw. 46 Prozent entspricht.

Auch auf das ganze Jahr betrachtet sind die Zahlen stark rückläufig: Bis Oktober 2023 wurden 53.641 Asylanträge gestellt, das ist ein Rückgang um 42 Prozent im Vergleich zu den ersten zehn Monaten des Jahres 2022.

Das Innenministerium führt die Entwicklung auf die sogenannte "Asylbremse" sowie diverse Maßnahmen zur Bekämpfung von Schlepperkriminalität und Asylmissbrauch zurück.

Gegen den Trend in der EU

Denn Österreich stemmt sich mit den aktuellen Zahlen gegen die Entwicklung in Europa. In der EU gab es nämlich indes bis Ende September 912.479 Asylanträge – ein sattes Plus von 25,6 Prozent. Besonders stark gestiegen sind die Asylanträge in Deutschland (+67 Prozent), Italien (+63 Prozent), Spanien (+40 Prozent) und Frankreich (+37 Prozent).

Unter anderem setzt das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl weiterhin einen Schwerpunkt im Bereich der Schnell- und Eilverfahren. Von Jänner bis Oktober 2023 wurden bisher 7.200 negative Entscheidungen in Schnell- und Eilverfahren getroffen. Außerdem haben sich bis Ende Oktober 25.735 Personen dem Verfahren entzogen, damit auf Schutz verzichtet und Österreich wieder verlassen.

Meiste Anträge von Syrern

10.478 Abschiebungen wurden bis Ende Oktober durchgeführt, davon erfolgten 5.496 angeordnete Ausreisen selbständig (52%), 4.982 Personen wurden zwangsweise abgeschoben (48%). Bei letzterer Gruppe waren fast die Hälfte (45,2 Prozent) strafrechtlich verurteilt.

Bei den Herkunftsstaaten der Asylsuchenden zeigt sich ein klares Bild. Die meisten Asylanträge wurden im Oktober von syrischen Staatsbürgern (3.777) gestellt, gefolgt von Personen aus der Türkei (2.880), Afghanistan (916), Marokko (735) und Pakistan (216).