Aufregung um Kinobewertungen von 'Kurz - Der Film'

'Kurz - Der Film' konnte an den Kinokassen noch nicht durchstarten. Die Bewertungen auf IMDB sind aber 'auffällig' hoch.

Vor nicht einmal zwei Wochen kam der erste Kurz-Film in die Kinos. "Kurz - Der Film" hatte an den Kinokassen nicht eingeschlagen. Insgesamt sollen am ersten Wochenende nur rund 4.000 Zuseher in die Kinos gegangen sein. Doch auch diese Zahl scheint geschönt zu sein. Viele Plätze blieben leer, OE24 berichtete.

Neue Aufregung

Jetzt gibt es neue Aufregung um den Film. So sind viele Bewertungen zum Film mit 10 von 10 Sternen bewertet. Der auf der Filmbewertungs-Plattform IMDB finden sich nicht weniger als sieben Kritiken, die den Film als perfekt darstellen. Insgesamt gibt es nur 17 Bewertungen.

"Kurz - der Film" besticht durch seine seriöse Gestaltung, und es ist bemerkenswert, dass es keine öffentliche Förderung, insbesondere durch den ORF, gab. Darüber hinaus kommen in diesem Film nicht nur Freunde und Partner, sondern auch Kritiker und Gegner zu Wort. Die thematische Bandbreite seines politischen Wirkens wird chronologisch abgehandelt, gleichzeitig wird aber auf Spannung und Sachlichkeit geachtet. Schnitttechnisch folgt der Film den heutigen Standards, die man von Netflix-Produktionen kennt", so eine äußerst positive Rezension.

"Die Kritiken der Leute, die einen Stern gegeben haben, machen keinen Sinn. Ich vermute, dass diese Kritiken von linken Leuten stammen, die einfach nichts von Ex-Kanzler Kurz halten. Sie wollen seine Seite der Geschichte nicht hören", so eine weitere Bewertung.

Besonders auffällig ist, dass alle 10-Sterne-Bewertungen am selben Tag abgegeben wurden. Ob sich hier einige Kurz-Fans den Film pushen wollen oder sich hier einige Seher einfach nur einen Spaß erlaubt haben, ist unklar. Auch spannend: Gestern wies der Film noch eine Gesamtbewertung von 6,9 Punkten auf. Heute liegt die durchschnittliche Bewertung nur noch bei 1,0. Der Film an sich muss mit großer Konkurrenz zurechtkommen. Morgen startet das "Projekt Ballhausplatz" in den Kinos an. Zudem soll es noch ein weiterer, dritter Film, erscheinen.