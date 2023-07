Bundespräsident VdB startet jetzt seine Festspiel-Tour

Das Staatsoberhaupt wird alleine im Juli vier heimische Festspiele besuchen.

Österreich. Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen steht der Juli ganz im Zeichen der Kultur: Heute Donnerstag eröffnet er die Tiroler Festspiele in Erl. Im Juli erwartet ihn dann ein wahrer Festspiel-Marathon: Vier heimische Festspiele mit internationalen Gästen stehen diesen Monat auf dem Präsidenten-Programm.

Kultur-Tour. Nach der Eröffnung in seinem Heimatbundesland geht es weiter zu den Festspielen in Mörbisch. Danach wird VdB die Spiele in Bregenz besuchen, abgeschlossen wird die Festspiel-Tour dann in Salzburg.

Nach dem dichten Juli geht es dann für einige Tage ins Kaunertal – und auf Urlaub am See.