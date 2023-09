"Dreiste Ignoranz!" – FPÖ attackiert Regierung wegen Spritpreisen

Hafenecker fordert erneut umfangreiches Hilfspaket für Autofahrerinnen und Autofahrer

FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker hat heute seinen Aufruf an die Regierung, bei den Spritpreisen dämpfend einzugreifen, erneuert. "Die Preise für Diesel und Benzin sind auch diese Woche wieder extrem angestiegen und Schwarz-Grün steckt weiter den Kopf in den Sand", so Hafenecker. Er spricht von "dreister Ignoranz" und "unterlassener Hilfeleistung".

Der FPÖ-Verkehrssprecher bekräftige die Forderungen seiner Partei nach einer massiven Senkung der Mehrwertsteuer sowie der Mineralölsteuer bis hin zum völligen Aussetzen, der sofortigen Abschaffung der CO2-Steuer und der Erhöhung des Pendlerpauschales.