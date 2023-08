''Du''-Anrede: Nächster Wirbel um Nehammer-Video

Das Video von Karl Nehammer über die Bargeld-Debatte sorgt erneut für Wirbel.

Schon bei der "Normal"-Debatte setzte Karl Nehammer auf ein Kurzvideo in den sozialen Netzwerken, um seine Position zu unterstreichen. Bei der aktuellen Diskussion um die scheinbare Abschaffung des Bargeldes, meldete sich der Kanzler wieder direkt an die Bürgerinnen und Bürger - per Du!

Wie zahlst du lieber? Bar oder mit Karte? Für mich ist klar: In Österreich muss es eine freie Entscheidung bleiben, wie man bezahlen möchte. Dafür werde ich mich als Bundeskanzler und Parteiobmann stark machen. Wie wichtig ist Bargeld für dich? Sag mir deine Meinung dazu:… pic.twitter.com/Kr0FiNXVPk — Karl Nehammer (@karlnehammer) August 13, 2023

Das "Du"-Wort stößt einigen jetzt sauer auf. So kommentiert etwa ORF-Anchor Armin Wolf: „Wann haben Politiker·innen eigentlich damit angefangen, das ganze Land zu duzen?" Auch Florian Klenk, "Falter"-Chefredakteur, findet das duzen des Kanzlers unangemessen. „Die Duzerei, die unsereiner im hochalpinen Hütten- und Sportwesen hinnimmt, hört sich endgültig auf, wenn einem ein Staatsorgan gegenübersteht. Stellen Sie sich vor, ein Polizist stoppt sie wegen Schnellfahrens und fragt Sie: 'Wos hostn do gmocht?", so Klenk via X (vormals Twitter). "Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich mit Karl Nehammer per Sie bin."

Wann haben Politiker·innen eigentlich damit angefangen, das ganze Land zu duzen? pic.twitter.com/afkQ2QjypY — Armin Wolf (@ArminWolf) August 13, 2023

Die Duzerei, die unsereiner im hochalpinen Hütten- und Sportwesen hinnimmt, hört sich endgültig auf, wenn einem ein Staatsorgan gegenübersteht. Stellen Sie sich vor, ein Polizist stoppt sie wegen Schnellfahrens und fragt Sie: „Wos hostn do gmocht?“ https://t.co/uaFHg8BFS2 — Florian Klenk (@florianklenk) August 14, 2023

"Er ist jetzt mit mir per Du"

Ex-Politiker Peter Pilz meldet sich in der entfachten "Du"-Debatte zu Wort: „Er ist jetzt mit mir per Du und erklärt mir das mit dem #Bargeld. Also erkläre ich es @karlnehammer auch: dass das Bargeld ins Geldbörsel gehört und nicht in die Verfassung"

Er ist jetzt mit mir per Du und erklärt mir das mit dem #Bargeld. Also erkläre ich es @karlnehammer auch: dass das Bargeld ins Geldbörsel gehört und nicht in die Verfassung; und dass es vielleicht eh um den Geldkoffer und nicht ums Börsel geht… pic.twitter.com/VQvZLQZNtR — Peter Pilz (@Peter_Pilz) August 13, 2023

Viele weitere Internet-Nutzer teilen die Meinung von Klenk und Wolf. So schreibt einer: "Ich dachte immer die övp steht für Respekt und Anstand. Hab mich geirrt.

Sie duzen ihre Mitbürger, als hätten sie einmal Bruderschaft getrunken. Von Menschen wie Ihnen möchte ich nicht per Du angesprochen werden." Ein anderer meint: "Wie kommt #Nehammer dazu, mich zu duzen? Geht's noch"

Nehammer entzog Kickl das "Du"-Wort

Übrigens: Erst vor rund zwei Jahren entzog Karl Nehammer, damals noch Innenminister, dem FPÖ-Chef Herbert Kickl wegen dessen Aussagen zu Corona das vertrauliche "Du"-Wort. Lesen Sie hier mehr dazu.