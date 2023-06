EU-weit suchten bei uns am meisten Kinder Asyl

In Österreich wurden im Vorjahr ein Drittel der Anträge in der EU gestellt.

Wien. Mehr als doppelt so viele unbegleitete Kinder suchten 2022 in Österreich um Asyl an. Das zeigt der Grundrechtebericht der EU-Grundrechteagentur (FRA). 13.275 solcher Anträge wurden im Vorjahr bei uns gestellt – 2021 hatten hingegen nur 5.605 Kinder um Schutz angesucht.

EU-Spitze. Damit liegt Österreich in ganz Europa am ersten Platz: Dahinter folgt Deutschland abgeschlagen mit 7.275 Anträge und die Niederlande (4.205 Anträge). Auch in der gesamten EU stiegen die Anträge von 25.130 (2021) auf 39.520 im Vorjahr. Neben Mängel im heimischen System der Vormundschaft zeigte der FRA-Bericht einen weiteren Kritikpunkt auf.

Diskriminierung. Laut einem Integrationsmonitor wurden zwei von fünf Migranten in Österreich zumindest gelegentlich Opfer von Diskriminierung.