Ex-FPÖ-Politikerin 'eskaliert' im Flieger

Ina Carina, Ex-FPÖ-Politikerin, dreht ab Freitag im Flieger völlig durch. Als "Stewardess Angelina" verliert sie zudem völlig die Contenance.

Die ehemalige Jugendreferentin der FPÖ Bezirk Gänserndorf, Ina Carina, startet am Freitag in ihre Karriere als Schlagersängerin. Mit dem Lied "Stewardess" will die Ehefrau von Christian Höbart, der ebenfalls bei der FPÖ und beim Team Strache tätig war, auch auf der Musikbühne durchstarten.

Carina "verliert Contenance"

Am Freitag um 9:00 geht das Video auf der Plattform Youtube online. Gemeinsam mit Produzent Marcus Drabusiner von Lion Bros Music begannen im Frühjahr dann das Lied zu produzieren. Wie es in der Presseaussendung heißt, soll "Stewardess Angelina am Flug nach Mallorca an den Ballermann mit Fluggästen völlig eskalieren und jegliche Contenance verlieren".

Jetzt im Spätsommer soll das Lied also veröffentlicht werden. Ina Carina und ihr Team hoffen durch den Release auf Auftritte auf diversen Partys und Oktoberfesten. Man darf gespannt sein, ob sich die Neueinsteigerin bei den Schlagerstars einen Namen machen kann.

Ina Carina spricht über ihre Schlager-Zukunft

Unsere Kollegen von oe24.TV durften Ina Carina schon heute Früh begrüßen, wo sie einen kleinen Ausblick auf ihr Musikvideo und ihre Debut-Single gab.