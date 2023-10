Frist für Bonus-Zahlungen: Heute letzte Chance

Die finanzielle Unterstützung ist abhängig von der Haushaltsgröße und der Heizmethode.

Die kalte Jahreszeit naht und mit ihr steigen die Heizkosten. Doch für viele gibt es noch Hoffnung auf finanzielle Unterstützung. Verschiedene Landesregierungen in Österreich haben Bonuszahlungen zur Entlastung beschlossen. Während einige Antragsfristen noch laufen, eilen andere dem Ende entgegen.

Video zum Thema: FPÖ muss Gewessler wegen übler Nachrede entschädigen

Salzburg und Tirol im Fokus

In Salzburg wurde der Heizkostenbonus von 300 auf großzügige 600 Euro angehoben. Diese Hilfe steht Personen mit Hauptwohnsitz in Salzburg und einem Nettoeinkommen unter 1.300 Euro zu. Verheiratete oder Personen in einer Lebensgemeinschaft können bis zu 1.700 Euro verdienen, um in den Genuss des Bonus zu kommen. Kinder im Haushalt erhöhen den Betrag um jeweils 360 Euro, und weitere Familienmitglieder oder kinderbeihilfenunberechtigte Kinder bringen zusätzliche 580 Euro.

In Tirol enden heute die Antragsfristen für verschiedene Zuschüsse. Der "Tirol-Zuschuss" kombiniert 250 Euro Heizkostenzuschuss mit einem Wohnkostenzuschuss, abhängig vom Einkommen und Haushaltsgröße. Das reicht von 350 Euro für Ein-Personen-Haushalte bis zu 450 Euro für Zwei-Personen-Haushalte, mit weiteren 100 Euro pro zusätzlicher Person.

Verpasste Fristen und Geld für Heizmethoden

Die finanzielle Unterstützung ist abhängig von der Haushaltsgröße und der Heizmethode. Haushalte mit bis zu drei Personen können bis zu 300 Euro für Wärmepumpen und 450 Euro für Elektro-Heizungen erhalten. Ab vier Personen steigt der Zuschuss auf 350 Euro bei Wärmepumpen und 500 Euro bei Stromheizungen.