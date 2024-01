Große Trauer bei HC Strache nach Tod von Mutter

Auf Facebook teilte der Ex-Spitzenpolitiker die traurige Nachricht.

"Marion Strache, geboren am 21.11 1944 - verstorben am 22.1.2024", verkündet HC Strache auf seiner Facebook-Seite die traurige Nachricht. Die Mutter des ehemaligen blauen Vizekanzlers sei gestern um 23.45 Uhr "nach knapp vier Jahren Aufenthalt im Pflegeheim von uns gegangen und wurde von ihrem Leiden erlöst".

Angehängt an das Posting: Ein Bild von Strache mit seiner Mutter, welches - dem Hintergrund nach - an Weihnachten vor ein paar Jahren entstanden sein dürfte. "Eine Mutter lebt ohne viel Worte, eine Mutter hilft ohne viel Worte, eine Mutter versteht ohne viel Worte, eine Mutter geht ohne viel Worte…. und hinterlässt eine Leere, die in Worten keiner auszudrücken mag!", trauert der Ex-FPÖ-Politiker. "Wir haben dich in unserem Herzen und unsere Seelen werden sich wieder sehen!" Die Trauerbotschaft ist von Strache sowie Marions vier Enkelkindern gezeichnet.