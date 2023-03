Aktivist klebte sich an Sobotkas goldenen Flügel im Parlament

Oftmals konnte vor dem Parlamentseingang ein Störenfried ausfindig gemacht werden, nun war es soweit. Ein Wandel-Aktivist klebte sich am goldenen Klavier von Wolfgang Sobotka fest.

Kuriose Aktion im Rahmen einer Parlamentsführung am Dienstag. Ein Aktivist der Partei Wandel klebte sich am goldenen Klavier von Wolfgang Sobotka im Parlamentsgebäude fest.

"Unsere Politik hat es so weit getrieben, dass mittlerweile rund eine Million Menschen in Österreich von Armut betroffen sind. Reiche und Überreiche hingegen werden weiter hofiert. Dieses Klavier widerspiegelt dieses absurde System perfekt: Der Nationalratspräsident leistet sich ein vergoldetes Klavier auf unsere Kosten, während Kinder in unserem Land in Armut leben. Das ist einfach falsch», erklärt Parteivorsitzender Fayad Mulla die Protestaktion".

Kurz nach dem Festkleben wurde der Pensionist wieder vom Klavier abgelöst. Bereits vor der Eröffnung des Parlaments sorgte der Flügel für Aufregung. So finden sich im Budget monatliche Mietkosten für einen goldenen Bösendorfer-Flügel in Höhe von 3.000 Euro – im Jahr also 36.000 Euro. Offenbar hatte Parlamentserbauer Theophil Hansen ein Musikinstrument für den prächtigen Empfangssalon vorgesehen – dort kam es dann auch hin.