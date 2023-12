Gudenus' Insta-Fight: Rätsel um verschwundenen Kommentar

Ein Instagram-Posting, ein Seitenhieb und jetzt das Verschwinden.

Ein Bericht einer deutschen Zeitung, in dem es darum geht, dass lediglich eines von 103 Kindern zuhause Deutsch spreche, erzürnte Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus. Er teilte einen Screenshot der Schlagzeile auf Instagram und machte seinem Unmut Luft. Überraschender Gegenwind kam dabei von seiner eigenen Frau!

Tajana Gudenus ätzt gegen Ehemann Johann © Instagram ×

"Deine Kinder sprechen Zuhause manchmal auch kein Deutsch, da eine andere “Mutter”-Sprache. Was machen wir jetzt? ???? Andere Sprachen sind eine Bereicherung und kein Problem. Vor allem bringt die Hetze in dem und in allen anderen Fällen ganz und gar nichts, so relax you all", kommentierte Gudenus' Frau Tajana den Post. Sie stammt ursprünglich aus Serbien und kam 2007 nach Wien. Mit ihren Kinder spricht sie daheim Bosnisch, Kroatisch und Serbisch.

Anschließend machte sich Gudenus in seiner Instagram-Story über den Ehestreit lustig. Dort teilte er einen "lustigen" Spruch: Regel Nummer 1: die Frau hat immer Recht. Regel Nummer 2: hat sie mal unrecht tritt Regel Nr. 1 in Kraft. Den gewünschten Effekt dürfte das "Regelwerk" jedoch nicht gebracht haben, da es binnen kurzer Zeit wieder gelöscht war.

Jetzt, rund einen Tag nach dem Seitenhieb seiner Frau, ist der Kommentar von Tajana unter dem Post von Gudenus nicht mehr zu finden. Unklar ist, ob sie selbst den Kommentar gelöscht hat oder aber ihr Mann.