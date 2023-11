Hund biss Van der Bellen in die Hand

Ein Video zeigt den Vorfall während eines Besuchs in Moldau.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gilt als großer Hundefreund. Beim Besuch bei der moldauischen Präsidentin Maia Sandu in Chisinau wollte VdB auch den dreibeinigen Adoptivhund moldawischen Präsidentin streicheln. Als sich der 79-Jährige zu dem am Boden liegenden Hund beugte, wurde das Tier nervös und schnappte zu. Ein Video zeigt den Vorfall.

The dog of the president of Moldova, Maia Sandu, bit the president of Austria, Alexander Van der Bellen, when he wanted to pet it. pic.twitter.com/K7YLL384Ln — Devana ???????? (@DevanaUkraine) November 16, 2023

Van der Bellen zieht seine Hand sofort zurück, musste sich laut moldawischen Medien aber einen Verband anlegen lassen.



Van der Bellen unterstützt Moldaus Weg in die EU

Inhaltlich ging es beim Besuch Van der Bellens um einen zukünftigen EU-Betritt Moldaus. Die Zukunft der Republik Moldau liegt in einem größeren Europa", betonte der Bundespräsident im Anschluss bei der Pressekonferenz. Der Besuch sei "eine starke Botschaft der Unterstützung", sagte Sandu.

Van der Bellen betonte, dass der Besuch vor allem ein "Zeichen der Solidarität in einer schwierigen geopolitischen Situation" sein solle. So sei Moldau nicht nur aufgrund der geografischen Lage besonders betroffen vom Krieg in der Ukraine und habe auch gemessen an der Bevölkerungszahl die meisten ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen. Russland versuche mit Destabilisierungskampagnen das Land zu beeinflussen, so Van der Bellen. So habe Moskau versucht, Gaslieferungen massiv als Druckmittel einzusetzen, Moldau sei es aber gelungen, das zu bewältigen.

Die ehemalige Sowjetrepublik Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine und entspricht in Größe und Einwohnerzahl in etwa den Bundesländern Nieder- und Oberösterreich. Die Amtssprache ist Rumänisch, Russisch ist ebenfalls weit verbreitet. Die Minderheit der Gagausen spricht eine Turk-Sprache, die von der UNESCO als gefährdet eingestuft wird. Im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl von 2,6 Millionen Menschen hat das Land mehr Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen als jedes andere Land. Seit Beginn des russischen Angriffskriegskriegs gegen die Ukraine hat die EU Moldau laut Diplomatenangaben mit etwa einer Milliarde Euro unterstützt.