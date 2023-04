Kneissl schickt idyllische Oster-Grüße aus Moskau

Ex-FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl provoziert mit neuen Moskau-Fotos.

Wien/Moskau. Rund um Weihnachten waren es Schneefotos aus der russischen Hauptstadt gewesen – am Wochenende dann postete die im Libanon lebende Ex-Chefdiplomatin mit besten Kontakten zu Kreml-Chef Wladimir Putin Bilder aus dem Museum des Autors Iwan Turgenew in Moskau. Sie habe sich von ihrer Unterrichtstätigkeit an der Wirtschaftshochschule Moskau erholt.

© Twitter/@Karin_Kneissl, Screenshot ×

Sanktionen. Kneissl hat sich von Putins Angriffs­krieg in der Ukraine nie distanziert und ihren lukrativen Job beim Energieriesen Rosneft erst nach Androhung von Sanktionen aufgegeben.