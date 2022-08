Lehreraufstand gegen fehlende Schul-Regeln

Trotz Quarantäne-Aus lassen die Regeln für Lehrer und Schüler auf sich warten.

Österreich. Erst Ende August sollen die heimischen Schulen die Corona-Pläne für den Schulbeginn erfahren. Das erschwert die Vorbereitungen für Lehrpersonal und Schüler. Im ÖSTERREICH-Interview erklärte Gesundheitsminister Johannes Rauch zuletzt, dass sich die Regeln für Lehrer ohnehin großteils am Quarantäne-Aus orientieren werden.

Offener Brief. Genau das beklagen nun die unabhängigen Lehrergewerkschafter von ÖLI. Sie richten sich in einem offenen Brief an Bildungsminister Martin Polaschek. Darin fordern sie eine eigene klare Schul-Regelung. Die neue Quarantäne-Verordnung ohne eine solche Sonderregelung auf die Schulen umzulegen, führe laut Lehrervertretern zu einem Rechtsbruch.

Sicherheit. Laut Schulgesetz haben Lehrer insbesondere auf die körperliche Sicherheit und Gesundheit ihrer Schüler zu achten und Gefahren nach Kräften abzuwehren. Verkehrsbeschränktes Lehrpersonal in Schulräumen verstoße gegen diese Rechtsnormen, so die Gewerkschafter. Eine Schul-Sonderregelung sei daher für den gesamten Schulbereich „unabdingbar“.