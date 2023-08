Mega-Shitstorm gegen FPÖ nach Schauer-Video

Auf der Homepage der Bundespartei ist ein schauriges Video der FPÖ-Jugend zu sehen. Gezeichnet wird zunächst der bevorstehende Weltuntergang, eine atemlose männliche Stimme prangert u. a. „Kriminalität, Massenmigration, Umweltverschmutzung, Genderwahn, Globalisierung, Zensur, Kulturverlust, Finanzkrise Vereinzelung, Sprachverbote, Regenbogenterror, Bevölkerungsaustausch“ an.

Im Video sind neben FPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer aus NÖ zu sehen auch FPÖ-Chef Herbert Kickl zu sehen.

Die FPÖ-Jugend macht Stimmung gegen vermeintliche „Linke“ und stellt unter anderem Journalisten an den Pranger. Auch sonst fehlt es nicht an verstörenden Sequenzen.

ORF-Wolf als Zielscheibe: Wirbel um FPÖ-Schauer-Video Die FPÖ-Jugend macht Stimmung gegen vermeintliche „Linke“ und stellt unter anderem Journalisten an den Pranger. Auch sonst fehlt es nicht an verstörenden Sequenzen.

Politisch brisanter ist aber dass die FPÖ-Jugend angebliche „Linke“ wie ORF-Anchor Armin Wolf oder auch Falter-Chef Florian Klenk gleichsam zu Zielscheiben gemacht werden: „Die Zeiten, in denen die Linken die Themen vorgaben, sind vorbei. Ab heute setzen wir die Themen, bestimmen wir den Diskurs.“

Auf Twitter finden die User, dass das aktuelle Video der FPÖ zu weit geht.

Nazis tun Nazizeugs.



Mein Vorschlag an alle, die nicht diesen Typen nahestehen: Ächtet sie. In Beruf, Freundeskreis, Sportverein ... ächtet sie und lasst sie als das dastehen, was sie sind: Armselige Würschtln, denen höchstens ins Gesicht gespuckt gehört.#FPÖ https://t.co/ou6YJ0KZ4s