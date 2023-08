Klenk: ''Kickl hat diesen Neonazi-Dreck zu verantworten''

Nachdem die FPÖ-Jugend ein zwielichtiges Video gegen Kritiker veröffentlicht hat, schießt Falter-Chef Florian Klenk zurück.

Es ist ein Video, das für Aufregung und Entsetzen sorgt. Die Rede ist vom Filmchen, das die blaue Jugend gepostet hat und in welchem sie Journalisten, politische Kritiker und Politiker zu de facto Zielscheiben machen.

Einer, der betroffenen - Falter-Chefredakteur Florian Klenk - kontert jetzt auf Twitter scharf zurück: "Was denkt sich irgend so ein Neonazi wenn diese Bilder auf ihn einwirken. Und zwar mit den Worten "Werdet aktiv!". Herbert Kickl hat diesen braunen Dreck zu verantworten", so Klenk.