Nach Aufregung um Haushaltsabgabe: ORF schmeißt Bowling-Party

Ab 2024 muss jeder Haushalt in Österreich 245 Euro ORF-Haushaltsabgabe zahlen. Während ÖVP und Grüne die Zwangssteuer als "Rabatt" verkaufen, wirft der ORF eine große Party für Enterprise-Mitarbeiter.

Ab 2024 müssen in Österreich alle Haushalte eine verpflichtende Abgabe für den ORF zahlen – und zwar (je nach Bundesland) 245€ pro Jahr. Das Radio-Symphonieorchesters Wien (RSO) und Inhalte des Spartensenders ORF Sport + bleiben bestehen, wie ÖVP und Grüne versicherten. Die Regierung kündigte jedoch eine Transparenzoffensive an, die für den ORF Berichtspflichten normiert. In Zukunft müssen etwa Gehälter nach dem Vorbild der BBC, Nebenbeschäftigungen, Zulagen und Angaben zu Werbung und Kooperationen offengelegt werden. Sonderprivilegien wie "horrende Abfertigungen" und hohe Pensionen in älteren Verträgen für Mitarbeiter werde man sich genau anschauen und abschaffen, kündigte Raab an.

Irritierendes Einladungsvideo

Doch sehr ernst dürfte man es mit den Einsparungsmaßnahmen trotzdem nicht nehmen: Denn wie auf der Website zu sehen ist, lädt die ORF-Enterprise am 3. Mai zur "großen Bowling-Party" ein. Das Motto: Superhelden! Zitat aus der Einladung: “Fantastische Stimmung, kulinarische Highlights, coole Drinks – sie müssen nur ihren Superhelden-Look mitbringen.” Im aufwändig produzierten Einladungsvideo kugeln noch dazu ORF-Mitarbeiter restalkoholisiert zwischen leeren Flaschen und Essensresten herum.

Privatsender warnen: ORF könnte noch mehr Geld bekommen

Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) befürchtet, dass der ORF trotz der Entlastung der Haushalte künftig mehr Geld bekommen könnte. Gepaart mit den geplanten weiteren Digitalfreiheiten für den ORF würde es damit "zu einer noch stärkeren Marktverzerrung" kommen. Weißmann meinte dazu angesprochen, dass die Summe für den ORF an den Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags gekoppelt sei. Sollten Einnahmen darüber hinaus lukriert werden, kämen diese auf ein Sperrkonto.