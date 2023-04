Nach Ehe-Aus: Jetzt packt Straches Ex Philippa im ORF aus

Philippa Beck (34) packt nach dem Ehe-Aus mit Heinz-Christian Strache (53) im ORF aus.

Wien. Fast sechs Jahre lang waren Heinz-Christian Strache und Philippa verheiratet. 2022 ging die Ehe in Brüche – 2023 ließen sie sich scheiden. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Philippa Beck schildert nun in der ORF-Sendung "Vera" ihr Leben zwischen Aufstieg und Fall an der Seite von Heinz-Christian Strache, dem Vater ihres vierjährigen Sohnes Hendrik.

Außerdem spricht Philippa Beck von ihrer politischen Umtriebigkeit. Als junge Frau hat sie zunächst beim SPÖ-Parlamentsklub gearbeitet, war später im Team Stronach tätig, um schließlich via FPÖ Karriere zu machen. Heute sitzt sie ohne Klubzugehörigkeit als Nationalratsabgeordnete im Parlament.