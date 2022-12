Bis Donnerstag laufen noch Sitzungen, danach ruht das Hohe Haus stolze 46 Tage.

Nationalrat. Am 15. Dezember steht die letzte reguläre Parlamentssitzung an. Ab Freitag geht es dann in die Weihnachtsferien: Satte 46 Tage können die Abgeordneten die Füße hochlegen, bevor es am 31. Jänner im fertig umgebauten neuen Parlament wieder losgeht.

Überstunden. Für manche Politiker werden die Mega-Ferien aber etwas kürzer: Ab 17. Jänner tagen drei parlamentarische Ausschüsse wieder.