Im Sommergespräch am Montag diskutierte Moderatorin Susanne Schnabl mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Ein Quotenerfolg war das Duell jedoch keines. Insgesamt schalteten 496.000 Zuschauer beim Sommergespräch im ORF ein. Ein wichtiges Thema fehlte in der Diskussion jedoch, nämlich die verheerenden Unwetter in Österreich.

Der Grund: Das Interview wurde bereits am Freitag aufgezeichnet. Allerdings lässt sich ein Rückgang des Interesses im Vergleich zu den Vorjahren feststellen. In den letzten beiden Jahren verfolgten durchschnittlich 590.000 (2022) und 610.000 (2021) Menschen das Sommergespräch mit der NEOS-Chefin.

Im Anschluss bot die "ZiB 2" mit einer Analyse des Meinl-Auftritts ein noch größeres Fernsehpublikum: 690.000 Zuschauer schalteten hier ein. Der Polittalk musste sich sogar dem Alternativprogramm auf ORF 1 geschlagen geben: Der Film "Guglhupfgeschwader" lockte im Durchschnitt 604.000 Zuschauer an.

Nächsten Montag ist dann Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler zu Gast beim Sommergespräch.