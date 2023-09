Sexuelle Belästigung: NEOS laden Betroffene ins Parlament ein

Gemeinsam mit NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter organisiert NEOS-Politikerin Evelyn Shi nun einen Roundtable für Opfer von sexueller Belästigung und Gewalt.

Vorfall. Vergangenen Donnerstag erlebte Evelyn Shi bei einer Wohnungsbesichtigung einen schockierenden Vorfall: Dabei soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. „"Der Makler hat meine Hand genommen und zu seinem Schritt geführt und gemeint, ich soll ihn da berühren", twitterte die pinke Klubobfrau aus Döbling. Sie erstattete Anzeige gegen den Immobilien-Makler, sowohl bei der Polizei als auch bei der Wirtschaftskammer.

Neos-Politikerin: »So viele Frauen haben ähnliche Erfahrungen gemacht«

Rückmeldungen. Nachdem sie ihr dramatisches Erlebnis öffentlich machte, erreichten Shi zahlreiche Zuschriften von Frauen, die auch ähnliche Erfahrungen machen mussten. „Ich habe in den letzten Tagen so viele Geschichten von Frauen gehört, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben & Opfer sexueller Belästigung/Gewalt wurde“, schrieb sie am Montag auf Twitter.



Ich habe in den letzten Tagen so viele Geschichten von Frauen gehört, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben & Opfer sexueller Belästigung/Gewalt wurden. @brand_rede und ich haben uns daher entschlossen, Betroffene ins Parlament einzuladen, um von etwaigen Erfahrungen zu hören. — Evelyn Shi (@EvelynShi95) September 11, 2023

Pinke laden Opfer nun zu Roundtable ins Parlament ein

Roundtable. Daher hat sie sich mit NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter zusammengetan: Gemeinsam sollen nun Betroffene ins Parlament eingeladen werden, um den Erfahrungen Gehör zu geben. „Die Round-Table-Gespräche sind nicht medienöffentlich und dienen dem Austausch auf persönlicher Ebene, in dem Fall in einem geschützten Bereich“, erklärt Brandstötter gegenüber ÖSTERREICH. Ein genauer Termin soll noch nicht feststehen, Betroffene, die teilnehmen wollen, sollen sich melden.