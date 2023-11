Terror-Teenie kannte Wien-Attentäter: Das sagt Innenminister Karner

Fast zeitgleich zum Start der Initiative für Extremismusprävention an Schulen wurde bekannt, dass der 16-jährige Wiener mit IS-Anschlagsabsichten den Wien-Attentäter kannte.

Am Montagvormittag stellten Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretärin Claudia Plakolm, Bildungsminister Martin Polaschek und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister eine neue Initiative zur Extremismusprävention an Schulen in Sankt Pölten vor. oe24 berichtete.

Die anschließende Fragerunde zur Anti-Extremismus-Initiative drehte sich vor allem um den festgenommenen 16-Jährigen, der am 11. September am Wiener Hauptbahnhof mutmaßlich mit einem Kampfmesser einen Terror-Anschlag verüben wollte. Laut Recherchen der APA kannte der Jugendliche den Wien-Attentäter, der am 2. November 2020 in der Innenstadt vier Menschen tötete, ehe er von der Polizei erschossen wurde.

Karner wollte sich zu diesen Fragen nicht konkret äußern. Er wolle sich nicht an Spekulationen beteiligen, zudem handle es sich um laufende Ermittlungen. Allerdings unterstrich er die "exzellente Arbeit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN)", da sie den 16-Jährigen verhaften konnten, ehe etwas passiert sei. Es zeige auch, wie gut die DSN international vernetzt sei, erklärte Karner. Der Jugendliche war einen Tag später, am 12. September, nach einer Warnung durch einen ausländischen Partnerdienst festgenommen worden.