Teuerung: Gewerkschaften rufen zu Mega-Demo auf

Katzian kündigt Kundgebungen in allen Bundesländern an.

Die begonnenen Auszahlungen des Klima- und Anti-Teuerungsbonus sind laut ÖGB-Präsident Katzian nur ein "Tropfen auf dem heißen Stein". „Es ist gut, dass Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus jetzt für einige Menschen früher kommen. Aber Einmalzahlung bleibt Einmalzahlung, das ist keine längerfristige Lösung. Wir fordern seit Monaten Maßnahmen, die den Menschen schnell helfen und die Teuerung senken", so Katzian. Er ruft am 17. September zu Kundgebungen in allen Bundesländern auf.

Angesichts der hohen Inflation verlangte er für die am 19. September mit den Metallern startenden Lohnrunden auch ein "ordentliches" Plus. Die von PRO-GE-Chef Rainer Wimmer genannten sechs bis sieben Prozent seien "eine realistische Grundlage". Neuerlich forderte Katzian eine schlagkräftige "Antiteuerungskommission" zur Preiskontrolle. Diese sollte auch Maßnahmen vorschlagen können, "die von der Regierung und dem Nationalrat umzusetzen sind".